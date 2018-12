Questo pomeriggio sarà acceso il grande albero di Natale in piazza Rosmini a Rovereto. Dopo l’avvio del Festival targato Agostino Carollo lo scorso fine settimana, l’evento più atteso dai roveretani è proprio la botta di luce e allegria che dispensa l’illuminazione dell’abete nel salotto buono della città. Alle 16.45, dunque, tutti in piazza per dare il via ufficiale alle festività. L’albero, tra l’altro, è stato raccolto nei boschi di Folgaria tra quelli abbattuti dalla furia del maltempo a fine ottobre. Questo pomeriggio, dunque, inzieranno le danze. Oltre alle luminarie che addobbano l’abete, il piccolo party di piazza Rosmini sarà allietato da Dj B3lfast (Carollo) e Gaia & Luna (le figlie) che presenteranno dal vivo al pubblico la loro nuova canzone Merry Christmas Time, la colonna sonora dell’intero evento. «Sarà uno spettacolo unico - spiega l’entusiasta organizzatore del Natale della città della Quercia - che unirà il luccichio delle decorazioni alle note della canzone». Il brano musicale è disponibile su iTunes/Apple Music, YouTube, Spotify, Deezer e Tidal.