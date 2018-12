Spesso è attraverso l’arte che si possono suscitare riflessioni su temi di alto profilo. È un esempio l’iniziativa ideata a Rovereto per domani, domenica 2 dicembre, alle ore 15, al teatro parrocchiale di S. Giorgio, uno spettacolo musicato dal titolo Nel Presepe del Mondo. Legato alla Giornata internazionale dei diritti umani, rappresenta un viaggio con musica e parole in otto Paesi del mondo per raccontare pensieri, paure e prospettive di vita di chi trascorre il Natale in situazioni di povertà, guerra e privazione dei fondamentali diritti umani. Un’occasione unica per ascoltare le musiche natalizie dei diversi continenti e suonate dalle armoniche di Gabriele Girardelli dalle percussioni di Corrado Weiss. Testi, recitazione e regia sono di Gloria Gabrielli di Teatro&Musica 2 GiGa.