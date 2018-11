Quando, il 14 novembre scorso, è stato notificato l’atto del sequestro per equivalente, per tutte le persone coinvolte è stata una doccia fredda. Per l’entità del provvedimento - che in un primo momento ha comportato il blocco di tutti i beni - ma pure per l’entità delle cifre in gioco: la magistratura ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone tra cui l’imprenditore edile Giuseppe Tomasi e l’amministratore di diritto della sua società «Giga costruzioni» Antonio Ghesla. L’accusa - pur al suo stadio iniziale - è di quelle pesanti non tanto nei reati - di fatto si tratterebbe di frode all’Iva - quanto per l’entità: 1,7 milioni di imposte evase. Una tegola su un imprenditore diventato estremamente noto soprattutto negli ultimi tempi a Rovereto: negli ultimi cinque anni ha preso in mano i cantieri più importanti della città, a partire dall’Urban city e, ora, dal restyling di via Rebora.



Meglio chiarirlo subito: l’inchiesta è nella sua fase preliminare, quindi è evidentemente presto per dire se porterà ad un’imputazione o, al contrario, all’archiviazione. Quel che è certo è che la Guardia di Finanza di Rovereto sulle due società che ruotano attorno a Tomasi ha lavorato per mesi. Collezionando carte ed elementi considerati sufficienti per trasformare i sospetti in inchiesta vera e propria, coordinata dal sostituto procuratore Fabrizio De Angelis, con tanto di misure cautelari, firmate pochi giorni fa dal Gip Monica Izzo. Poco si sa dell’indagine, ma dalle prime indiscrezioni sembra che a Tomasi e agli altri soggetti coinvolti (benché a diverso titolo e con posizioni estremamente differenti tra loro) siano contestati l’articolo 3 e gli articoli 8 e 2 del decreto legislativo 74 del 2000. Banalizzando molto, non sarebbe stata pagata l’Iva. E il conto come detto - secondo i primi calcoli degli inquirenti, tutti comunque da dimostrare - sale a 1,7 milioni di euro, per gli anni d’imposta 2013 e 2014.



Sotto la lente delle Fiamme Gialle sarebbe finito anche il consulente contabile Andrea Scottini, che teneva la contabilità a Tomasi perché, par di capire, quel che viene contestato è un giro di fatture piuttosto elaborato, al fine di non versare quanto dovuto. L’ipotesi su cui sembra stiano lavorando gli inquirenti è che in occasione di compravendite di immobili vi sia stata una doppia contabilità: alle società acquirenti, Tomasi emetteva fattura, che loro regolarmente pagavano, comprensiva di Iva. A questo punto lo stesso Tomasi avrebbe dovuto versare l’imposta allo Stato. Ma per la contabilità interna sarebbe stata emessa una seconda fattura (al posto della prima) che prevedeva il cosiddetto «Reverse charge», il procedimento cioè per cui è il destinatario della fattura (quindi l’acquirente) che paga direttamente l’Iva allo Stato. Questo faceva sì che le società di Tomasi non pagassero l’Iva su quelle fatture.



Fin qui il raggiro. Ma secondo gli inquirenti, per nasconderlo, le due società di Tomasi avrebbero fatto un secondo passo. Perché due sono i controlli sulle imposte: quello tradizionale, ma poi c’è anche lo spesometro. E in quel cervellone i dati di tutti (compresi i pagamenti Iva) vengono incrociati. Quindi a quello Tomasi - sempre secondo l’accusa - dichiarava il vero (che però non corrispondeva alla contabilità interna). E cioè che l’Iva di quelle fatture gli era stata versata dal cliente. Perchè altrimenti i conti non sarebbero tornati, e sarebbe scattato l’allert dello spesometro.



Un raggiro - nell’ipotesi investigativa che ha retto il primo vaglio del Gip ai fini cautelari - scoperto dalla Finanza di Rovereto, che ha portato la procura a chiedere (e ottenere) un sequestro per equivalente, fino alla cifra di 1,7 milioni, cioè quanto si suppone non sia stato versato.