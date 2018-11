Sat Rovereto, un anno di "uscite"

Cresce la voglia di montagna e di avventura. Un trend che la Sat di Rovereto ha fatto proprio, mettendo in campo per il 2019 un ricco calendario con oltre un centinaio di attività tra uscite domenicali, viaggi, escursioni invernali e serate culturali. Anche i trekking di più giorni, visto il successo dello scorso anno, troveranno più spazio con ben cinque proposte, una più avventurosa dell’altra: le Isole Azzorre (dal 28 marzo al 4 aprile), la Sardegna, con due itinerari (Selvaggio Blu e costa Est, dal 27 aprile al 4 maggio), la Sicilia nord orientale (Etna e Monti Nebrodi, dal 5 al 12 ottobre) e in giugno la seconda parte della leggendaria Transiberiana, che i satini roveretani porteranno a termine, completando i 4.300 km che collegano il lago Baikal a Vladivostok, sulle sponde del mar del Giappone. Accanto alle proposte di più giorni, ci saranno 13 escursioni domenicali nell’arco alpino, le cosiddette «tradizionali», 12 uscite infrasettimanali, solitamente il giovedì, e 8 per le famiglie, che quest’anno proveranno il brivido di una notte in rifugio e in tenda sotto le stelle. Non mancheranno, sperando nella neve, 9 gite di alpinismo e scialpinismo (dall’Etna al Monte Bianco) e, in collaborazione con la Scuola Castel Corno, 2 aggiornamenti tecnici sul tema della sicurezza in montagna. Tante anche le serate culturali coordinate da Paolo Tomasi. Tra le novità anche l’approdo a Rovereto, per la prima volta in Trentino, del «Banff Mountain Film Festival», la celebre rassegna canadese di cinema di montagna (21 marzo).

Il maltempo delle scorse settimane ha distrutto alcuni itinerari, come quello che da Scottini sale al rifugio Finonchio. Per questo sarà organizzata una giornata per ripristinarlo.

Per rimanere aggiornati sulle proposte c’è il sito internet (www.satrovereto.it) o la sede di via Tommaseo, aperta ogni sera dalle 18 alle 19, dove sarà possibile tesserarsi (da metà dicembre) ed iscriversi.