Aiutare gli anziani sapendolo fare

Il Comune di Rovereto, attraverso l’assessorato alle politiche sociali, ha promosso un ciclo di incontri dedicati al mondo del volontariato dal titolo «Volontari in formazione». Si tratta di un ciclo di incontri organizzati dai progetti «Welfare Km0» di Rovereto «Ortinbosco&Vitaincentro» e «Brione Insieme», in collaborazione con il Centro Aiuto Anziani del Comune di Rovereto.

Il primo incontro è il 28 novembre alle ore 15: «La relazione con l’anziano», in gruppo e a domicilio. Relatori: Valeria Bresciani e Stefano Larger.

Il 29 gennaio 2019, sempre alle ore 15, «Prendersi cura dell’anziano», buone pratiche per la tutela della salute. Relatori: Liliana Maffei e Alessandra Zambelli

Il 26 febbraio 2019, ore 15, «La tutela del volontario», aspetti normativi. Relatori: Daniela Fauri e Massimiliano Colombo.

Gli incontri si terranno nella sala conferenze della Fondazione Caritro in piazza Rosmini 5 a Rovereto. Partecipazione libera e gratuita. Per informazioni: 0464452135 - 3479100393.