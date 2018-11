Sono accusati di avere compiuto ripetuti furti su auto parcheggiate nel quartiere Lizzanella di Rovereto due ragazzi di 18 e 19 anni che sono stati arrestati dai carabinieri.



I due giovani, già conosciuti dalle forze dell’ordine, la scorsa notte hanno infranto i finestrini di alcuni veicoli in sosta impossessandosi di vari oggetti e documenti. Il rumore dei vetri infranti ha svegliato un abitante della zona che ha telefonato al «112».



Da qui l’intervento dei carabinieri che in breve hanno rintracciato i due ragazzi e hanno recuperato la refurtiva. I due giovani, messi agli arresti domiciliari, verranno processati domani per direttissima.



Un altro uomo è stato denunciato per furto in concorso e possesso di oggetti atti all’effrazione. È accusato di avere partecipato ad un furto in un’abitazione di Besenello. Altri due complici sono riusciti a scappare.