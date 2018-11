Al via oggi l’edizione autunnale di «Percezioni Musicali», l’evento organizzato dall’associazione degli studenti universitari «Urla» con il sostegno dell’Opera universitaria di Trento. Per la prima volta questa sera la festa concerto si sposta dal giardino del Dipartimento di Scienze cognitive allo Smart Lab. Non solo per scongiurare le piogge di novembre, ma anche perché nel centro giovani di Rovereto gli studenti hanno trovato la sponda per far rete con le associazioni lagarine. Ed è significativo che dopo tante collaborazioni ora sia il turno di Percezioni Musicali, l’evento più partecipato e storico fra quelli curati da un’associazione universitari Rovereto nata proprio per organizzarne la prima edizione. In quasi 10 anni i volti di studenti, direttivo e membri sono cambiati ma le «Percezioni» di Urla sono rimaste al centro delle attività, attraverso 19 edizioni dal 2009 ad oggi.

«Urla nasce nel 2009 con questo evento, per far suonare i gruppi universitari e quelli locali; proponiamo due appuntamenti, uno estivo, più in grande, e uno autunnale, più studentesco. Questa volta siamo felici di farlo a Smart Lab, che si conferma tetto e casa per le associazioni. L’altro aiuto, fondamentale perché permette di pagare le band, il service e la pubblicità, arriva dall’Opera universitaria, che ringraziamo», spiega Gabriele Penazzi del direttivo di Urla. «Dopo Percezioni stiamo pensando a vari eventi a Rovereto: c’è l’idea di un “Tedx” dedicato alle neuroscienze, un ballo di fine anno in stile college americano e una serata irish folk». La festa di questa sera inizierà alle 19.30. Tre la band invitate. Per primi suoneranno gli Apnea, alternative rock e indie: «Un gruppo bresciano voluto dai nuovi iscritti», spiega Penazzi. Per secondi e per terzi sul palco i gruppi «Beavers from Mars» (alternative rock) e «Radio Palinka» (ska, gipsy), entrambi trentini. Poi dj set del roveretano Dj Fox (trash), che mixerà brani fino a mezzanotte. Dalle 19.30 alle 21.30 sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito per i possessori di Smart lab premium card con partenze da Piazza Rosmini.