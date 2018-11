Un uomo di 31 anni ed un giovane di 21, entrambi originari della Sicilia, sono stati fermati e denunciati ieri dalla polizia di Rovereto. Gli agenti, chiamati ad intervenire dopo un tentativo di furto in Santa Maria, sono riusciti ad intercettare i due in centro e li hanno denunciati per il fatto in questione. Avrebbero tentato di forzare la porta del negozio in pieno giorno, ma a metterli in fuga sarebbe stato il proprietario che si trovava all'interno.

Ora in commissariato s'indaga sulla responsabilità dei due in altri furti avvenuti in città e non solo.