Un ventenne gambiano denunciato per spaccio di droga e tre ragazzi fermati fuori dalle scuole perché trovati in possesso di sostanze stupefacenti: i carabinieri del Nucleo radiomobile di Rovereto ieri hanno dato vita ad una serie di controlli fuori dagli istituti scolastici per tentare di arginare questo preoccupante fenomeno che ormai coinvolge anche i giovanissimi. Dei tre segnalati uno è italiano, gli altri tre sono stranieri.