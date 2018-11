Viaggio tra storia e cultura

Si con successo all’Itet Fontana di Rovereto la rassegna culturale «Il viaggio tra storia e scrittura». Organizzata dall’istituto superiore roveretano e dalla biblioteca civica Tartarotti, la rassegna ha visto un’ampia partecipazione di pubblico (docenti, per cui era valida come corso d’aggiornamento, ma anche studenti e utenti della biblioteca) e gli interventi di relatori di eccellenza provenienti sia dal Trentino (i professori Enrico Grandesso e Giuseppe Colangelo), sia dalle Università di Genova (Enrico De Nicola e Maria Teresa Caprile) e di Udine (Enzo Santese).

Nell’ambito di una tematica così vasta come quella del viaggio sono state trattate le tematiche degli scrittori italiani e l’emigrazione, da De Amicis e Pascoli ai giorni nostri; della figura di Ulisse e del viaggio in mare, dalla classicità ai nostri giorni. Quindi si è parlato del viaggio sulle Alpi, dai romantici ai turisti dell’Ottocento fino agli scrittori impegnati nelle due guerre mondiali; concludendo con un incontro sulle vicende e gli scritti di Goethe e Stendhal sull’Italia.