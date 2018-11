Per i 40 anni una mostra con 40 foto

Più o meno tutti, almeno una volta nella vita, hanno ricevuto per il compleanno una bella fotografia che ritrae un momento speciale, da ricordare. Quello che non capita tutti i giorni, invece, è di ricevere come regalo un’intera mostra. Sì, proprio così. È questa l’originale trovata che la moglie Veronica, assieme ai familiari e gli amici più stretti, ha escogitato per i quarant’anni di Andrea Miotto, fotografo amatoriale con un sogno nel cassetto: quello di esporre prima o poi i suoi scatti. «Quaranta fotografie per quarant’anni. La mostra, visitabile fino al 17 novembre in sala Iras Baldessari, - racconta Veronica Morelli, l’ideatrice di questa bella sorpresa - si compone di immagini che mio marito Andrea ha scattato durante escursioni, viaggi e passeggiate notturne. Il filo conduttore, come suggerisce il titolo, è quello dei riflessi: particolari rifrazioni ed effetti con cui la luce si manifesta su vetri, specchi e specchi d’acqua».

La mostra, che ha aperto al pubblico sabato pomeriggio alle 17 in via Portici a Rovereto nella sala Iras Baldessari (entrata libera), s’intitola «Be reflexive», tradotto «essere riflessivo», e sarà visitabile fino a sabato 17 novembre, dal martedì al venerdì con orario 17-21, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 21. Non solo fotografie. All’inaugurazione era presente anche il gruppo musicale Rock the Virgin, pronto a scaldare il pubblico e rendere ancora più speciale la festa a sorpresa.

«Siamo riusciti a tenere mio marito all’oscuro di tutto. Con l’aiuto di mio suocero sono riuscita ad entrare di nascosto nel computer di Andrea e «trafugare» gli scatti più belli da stampare e incorniciare.