Sugli autobus gli spot anti-gioco

Tra gli effetti devastanti della lunghissima congiuntura economica iniziata nel 2008 c’è il ricorso sempre maggiore al gioco d’azzardo. Il miraggio di sbarcare il lunario affidando la propria sorte e la propria vita ad una slot machine ha infatti spinto tantissime persone a dilapidare pensioni e salari già minimi in macchinette infernali o altre chimere statali che promettono denaro. E questa è un’altra piaga sociale che sta minando l’intera collettività. Tant’è che il Comune ha deciso di scendere in campo con una campagna di sensibilizzazione che, si spera, allontanerà i giocatori dai piccoli casinò di casa nostra.

Il progetto, partito giovedì per concludersi a fine anno, coinvolgerà tredici autobus in circolazione nell’urbe. E, visto il periodo che cade proprio sotto Natale, la visibilità degli spot anti-ludopatia è garantita.

La campagna di pubblicità-progresso, affidata per 3.233 euro alla ditta Tandem di Trento, mira appunto a informare in maniera capillare la popolazione sui rischi del gioco d’azzardo. Specie quelli che rovinano le famiglie per colpa di uno dei due coniugi, se non addirittura entrambi, che privano il bilancio domestico di soldi necessari alla sussistenza per tentare la sorte. I messaggi positivi e di allerta, tra l’altro, arrivano dai ragazzi visto che palazzo Pretorio ha scelto il poster vincitore del concorso rivolto ai giovani nel 2014. I manifesti, di dimensioni diverse, tappezzeranno gli autobus urbani e del circondario (dall’Alta Vallagarina alla Destra e Sinistra Adige) per due mesi, domeniche e festivi compresi.

In totale si tratta di 105 cartelli riconoscibili ospitati su 13 mezzi pubblici. All’interno dei tram saranno affissi tre piccoli poster di 17 centimetri per 24 (in testa, al centro e in coda al veicolo) mentre all’esterno campeggeranno tre tabelle da un metro e venti per 70 centimetri e due tabelle lunghe tre metri. Insomma, l’avviso di pericolo dovrà essere notato da tutti perché, come detto, la ludopatia è un fenomeno che non sembra subire flessioni.