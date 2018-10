Il corpo di polizia locale di Rovereto e Valli del Leno ha finalmente un nuovo comandante. La selezione per restituire ai vigili urbani il capo, dopo il trasferimento di Marco D’Arcangelo nell’Alto Garda e Ledro, è andata avanti spedita ed ora il Comune ha nominato il numero uno dei «ghisa» cittadini. Che, innanzitutto, è giovane (38 anni) ma che vanta già una buona esperienza con territori vasti e frammentati e pure con città in linea con la nostra. L’ultimo incarico, non a caso, è stato il comando della polizia locale di Bassano del Grappa (53 mila abitanti ai quali vanno aggiunti i residenti in altre sette Comuni consorziati).

Il nuovo comandante, assunto con contratto a tempo indeterminato e che sarà pure dirigente comunale, è Emanuele Ruaro, nato il 28 giugno 1980 a Schio. Laureato in giurisprudenza a Trento, nel 2009 ha assunto il ruolo di comandante dei vigili urbani della Bassa Valsugana e Tesino. Dal 2015 ad oggi, infine, è stato comandante del corpo di polizia locale di Bassano del Grappa.