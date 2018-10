I ciclamini della solidarietà

Hanno raccolto quasi 1.500 euro i volontari dell’associazione Aisphem che sabato vendevano ciclamini in corso Rosmini. Ora vogliono dire grazie a Dario, Vittorio, Mirko ed al Centrofiore di Romagnano per l’aiuto, oltre che a tutti coloro che hanno partecipato a questa raccolta fondi. Contribuiranno all’acquisto di farmaci per una sperimentazione clinica nell’ambito del progetto «Autismo 0-90». Chi dovesse ritirare il fiore prenotato può scrivere a segreteria@aisphem.it.