Martedì 23 ottobre riprende all’Auditorium Fausto Melotti di Rovereto la rassegna «Settearti», curata da Sergio Fant, dedicata ai documentari sugli artisti e le arti, una delle proposte della stagione di cinema 2018-2019 del Centro servizi culturali Santa Chiara.

In programma alle ore 21 «Renzo Piano: l’architetto della luce», ritratto firmato dal regista spagnolo Carlos Saura del grande architetto genovese, celebre in Trentino per l’iconico edificio del MuSe di Trento e per il quartiere delle Albere, oltre che per edifici in tutto il mondo come il Centre Pompidou di Parigi, l’Auditorium Parco della Musica a Roma e la sede del New York Times.

Nel 2010 la Fondazione Botín di Santander in Spagna, sulla costa cantabrica, ha affidato al Renzo Piano Building Workshop l’incarico di costruire un centro culturale, e commissionato in parallelo questo documentario sulla progettazione e costruzione dell’edificio, che doveva ridisegnare il profilo della città, in dialogo attivo ed emotivo con la cittadinanza.