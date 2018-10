La danza ricorda Paolo Manfrini

Due spettacoli per ricordare Paolo Manfrini, scomparso lo scorso luglio: si tratta delle piéce «Right here just now», che nasce da un insieme di stimoli, di ricordanze, di consapevolezze, personali e «B.eautiful A.nswers C.H», un lavoro che trae spunto da una dichiarazione di J.S.Bach dedicata al silenzio e alla musica. «Si tratta - spiegano gli organizzatori della serata - di due pezzi, della durata di 18 minuti, pensati e sviluppati con Paolo e a lui dedicati». Paolo Manfrini è stato co-direttore artistico, ideatore e anima del Festival Oriente Occidente fin dalla sua fondazione. L’appuntamento è sabato sera alle ore 20.30 al Teatro alla Cartiera, e vede l’impegno della compagnia «3D3dinamiche» coreografata da Francesca Manfrini che metterà in scena i due lavori coprodotti da Festival Oriente Occidente e da CID - Centro internazionale della danza. «Right here just now» ha a che fare con il luogo e le persone di appartenenza, quelle che sono legate a ciascuno di noi. «Lo spettacolo - secondo gli organizzatori - racconta dei legami e dei luoghi indissolubili che spesso non si scelgono, capitano e oltre alla vita ci regalano materiale continuo, ci forgiano e ci plasmano». «B.eautiful A.nswers C.H.» parte invece dalla frase di Bach: «La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che c’è fuori». Info e biglietti a 10 euro: francescamanfrini@yahoo.it