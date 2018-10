Dalle 10 di domani mattina in corso Rosmini, a Rovereto, nello slargo all’angolo con via Stoppani, una miriade di ciclamini colorati inviteranno a donare qualche euro per partecipare alla raccolta fondi per la sindrome di Phelan Mcdermid, in occasione della giornata di Aisphem. A promuovere l’iniziativa è l’Associazione italiana sindrome di Phelan Mcdermid, l’Aisphem, associazione nazionale che tra l’altro ha sede proprio a Rovereto. I volontari che trascorreranno la mattinata in strada, domani, saranno disponibili a raccontare della sindrome, del loro impegno a sostegno della ricerca, sinonimo di speranza, e delle cure. Spiegheranno a chi avrà voglia di rispondere al loro appello anche a cosa sono destinati fondi che raccolgono anche quest’anno in cambio di un simbolico fiore. È un gesto semplice e generoso quello della donazione, che diventa anche l’occasione per parlare di queste storie e condividerle.