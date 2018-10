La sicurezza spiegata in centro storico

È stato definito il programma della settima «Giornata della Sicurezza» che si terrà sabato 27 ottobre nel centro storico di Rovereto con orario 11-17.

La manifestazione è organizzata, come le altre sei edizioni, dal comando di polizia locale di Rovereto. Saranno presenti tutte le forze di polizia, Croce rossa, cani da soccorso. Dalle ore 11 alle ore 17 si potranno visitare gli stand per scoprire i veicoli, le attrezzature e i dispositivi delle forze dell’ordine nonché partecipare alle attività di simulazione di un delitto con rilievo delle impronte digitali. Sarà allestito un circuito di educazione stradale con biciclette da bambini che potranno anche partecipare all’iniziativa «pompiere per un giorno» esercitazione pensata apposta per loro. Alle ore 11.30 in piazza Erbe la scuola provinciale Cani da ricerca e da catastrofe con la Croce rossa italiana faranno una dimostrazione di intervento soccorso con cani molecolari. Spettacolare l’appuntamento alle ore 14 al ponte degli Alpini in via Lungoleno sinistro, dove vigili del fuoco, Soccorso alpino e Croce rossa compiranno una simulazione di intervento nel torrente Leno con elicottero e cani da ricerca. Alle ore 16 in largo Foibe le unità cinofile della guardia di finanza effettueranno una esibizione con cani antidroga.