Il cantautore che si ispira a De Andrè

Davide Prezzo è un giovane cantautore e chitarrista che presenta il suo nuovo album di canzoni inedite intitolato «Da che parte stai». Dopo aver concluso il percorso di chitarra jazz al conservatorio di Trento nel 2017 si è concentrato principalmente sul suo progetto di cantautorato trovando nella scrittura di testi e nella composizione di musica inedita la sua massima espressione.

Le influenze musicali di questo disco sono diverse e nascono dal variegato percorso di Davide che nasce e trascorre l’infanzia in Sicilia, poi si sposta a Rovereto, unendo e mescolando tutto ciò che la musica gli ha donato nel corso degli anni. La forte tradizione siciliana, con i suoi ritmi saltellanti e la poesia di una terra che ha molto da raccontare, la musica mediterranea, il blues delle origini, il jazz, il rock, la tradizione della chitarra spagnola, le musiche sudamericane e ovviamente la canzone d’autore italiana, in particolare è evidente l’ispirazione ad alcuni dei grandi cantautori italiani, quali Fabrizio de Andrè e Rino Gaetano.

I testi, in lingua italiana, sono vari e accomunati da un linguaggio evocativo, ironico e ricco di metafore, anche se a tratti molto diretto. A partire da un’ attenta riflessione sulla realtà che ci circonda, l’album porta l’ascoltatore attraverso un viaggio in cui sogni, speranze e storie fantasiose ispirate alla vita quotidiana si fondono con rifermenti a fatti di attualità e avvenimenti storici.

Il disco si trova al negozio Diapason in via Tartarotti a Rovereto, all’«Iiriti music store» a Lizzana, oppure contattando Davide Prezzo tramite la sua pagina facebook o all’indirizzo e-mail dav.prezzo@gmail.com.