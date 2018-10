Riprende il progetto2018-2019 dell’assessorato allo Sport di. Il programma prevede attività die dicon test fisici ed inoltre conferenze per tutta la cittadinanza sul tema. Anche quest’anno ci saranno due proposte distinte. Per il nordic walking c’è l’appuntamento al mattino a cura dell’associazione N&W Baldo Benaco (mercoledì ore 9 presso centro sportivo Fucine) e quello al pomeriggio a cura Nw Arcobaleno (martedì 18 al Mart). Per quanto riguarda la corsa, con l’ausilio di atleti dell’U.S. Quercia, è proposto un avvicinamento alla corsa per principianti, la prosecuzione per livelli medio e avanzato, su percorsi cittadini, preceduti da brevi esercizi di riscaldamento muscolare ( durata di circa 1 ora). Ritrovo e partenza dal piazzale dello stadio Quercia, con possibilità di parcheggio e deposito indumenti in spogliatoio (martedì, ingresso Nord stadio Quercia ore 18). Per il nordic walking è richiesto un tesseramento stagionale di 15 euro inclusivo di contributo assicurativo e noleggio bastoncini. È invece gratuito il programma dedicato alla corsa. Iscrizioni sul sito del Comune ( www.comune.rovereto.tn.it ) o all’ufficio sport (tel. 0464 452336).