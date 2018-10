Verso il voto: le Acli interrogano i candidati

C’è una domanda che le Acli rivolgono a tutti i cittadini del Trentino: cosa vogliamo fare di questa terra? Per provare a fare chiarezza e proporre un approccio democratico alle prossime elezioni amministrative, i circoli Acli lagarini propongono un incontro con alcuni candidati alle provinciali. L’incontro verterà sui temi del welfare, lavoro ed autonomia, già inseriti in un più ampio documento che le Acli hanno inviato a tutte le segreterie dei candidati presidenti. All’incontro, convocato per giovedì 11 ottobre alle 20:30 all’Urban Center, saranno presenti alcuni candidati, tra cui: Roberto De Laurentis candidato presidente di Tre, Lavinia Sartori candidata Pd in rappresentanza dell’alleanza democratica e popolare per l’autonomia, Michele de Candia candidato per LeU, Paolo Vergnano per Autonomia dinamica, Alex Marini candidato M5s e Federico Monegaglia per Riconquistare l’Italia. Confermata la partecipazione di una candidata di lista a sostegno di Fugatti e una candidata del Patt a sostegno di Ugo Rossi.