Destreggiarsi tra corsie e scaffali è ogni giorno più difficile tra prodotti sempre nuovi, etichette dalla lunga lista di ingredienti, claim che inneggiano al salutistico, prodotti miracolosi, intolleranze e normative sempre mutevoli. L’azione quotidiana del fare la spesa richiede una grande attenzione e un aggiornamento continuo se si vuole essere consumatori consapevoli e preparati.

Il supermercato Buonissimo Conad City di via Benacense a Rovereto «ha scelto da sempre - fanno sapere dal supermercato - la strada della trasparenza e della divulgazione e ha deciso di affiancare ai corsi di cucina e alle altre iniziative fin qui svolte per diffondere la cultura del buon cibo, l’esperienza di fare la spesa con un personal shopper. L’esperta Stefania De Carli guiderà i clienti tra gli scaffali del negozio, dando consigli sul menù da portare in tavola considerando il giusto equilibrio nutrizionale degli alimenti, dando indicazioni su come utilizzare al meglio gli avanzi del giorno prima, come variare la propria dieta e coniugare scelte di benessere e gusto».

Il servizio è gratuito e si svolgerà il sabato mattina nelle seguenti date: 13 ottobre, 27 ottobre, 10 novembre e 24 novembre. L’orario è dalle 9 alle 12 presso il supermercato Buonissimo Conad City di Via Benacense 50.