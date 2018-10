A Rovereto la grande festa dei Zinevrini

Sono ormai nove le edizioni dell’abituale ritrovo dei «Zinevrini» o, come in tempi più recenti si usano chiamare, dei «Santamarioti». «Resiste un profondo senso di appartenenza alle antiche radici della vecchia contrada di Santa Maria e dei suoi caratteristici vicoli, un elemento unico nella caratterizzazione della nostra città» spiegano gli organizzatori dell’evento.

«Ancora una volta quindi su iniziativa del gruppo promotore formato da Gianni Dalbosco, Tullio Cimonetti e Carlo Federici si terrà l’annuale rimpatriata dei “Zinevrini”, così come un tempo erano chiamati gli abitanti del rione sulla riva sinistra del torrente Leno, per ritrovarsi anche solo per qualche ora e poter tornare a raccontarsi quello che già cento volte tra di loro si sono raccontati. Una giornata di amicizia, ricordi, allegria e rimpianto per quelli che purtroppo in questi anni sono andati avanti».

Il raduno è stato fissato per sabato 27 ottobre. L’incontro avverrà alle 11 nel piazzale Santa Maria e la giornata avrà inizio con la partecipazione alla messa che sarà celebrata ancora una volta da don Guido Avi (il cappellano della ricostruzione dell’oratorio nel dopoguerra e che quest’anno ha raggiunto la veneranda età dei 100 anni) nella parrocchiale di Santa Maria per poi proseguire (non prima di aver posato per la tradizionale foto ricordo) verso il ristorante «Ai Tre Pini» di Mori Stazione , dove verrà dato inizio ai fatidici «Te ricordet de quela volta che erem……».

Si chiede a tutti i «Zinevrini» di segnalare la loro adesione entro martedì 16 ottobre presso il negozio Ferramenta Quercia di Corso Rosmini 92 (0464.431196).