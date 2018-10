È morto mercoledì 3 ottobre a 59 anni Eugenio Pellegrini, giornalista, editore, lottatore e visionario. Se n’è andato all’ospedale S.Chiara di Trento dopo una vita intensissima, in cui ogni capitolo meriterebbe una storia a sé. «Era un piccolo capitano coraggioso», sintetizza l’amico e collega di una vita, Michele Zacchi, tra i primi ad aggregarsi a quell’universo controcorrente che è QuestoTrentino, QT. Il periodico nasce il 1° settembre 1980 da un’idea dello stesso Pellegrini che ne diventa il primo direttore, allora appena ventiduenne dopo aver fatto il servizio civile presso Uomo Città Territorio e con qualche esperienza al Manifesto. «Eugenio è stato bravissimo - riprende Zacchi - a capire che in Trentino c’era lo spazio per un giornale d’inchiesta. E infatti dopo i primi tempi difficili, grazie proprio alle sue indagini dirompenti, gli abbonati crescono con costanza». A «Qt» si aggregano poi Ettore Paris, Carlo Dogheria, Fabrizio Rasera, Mario Cossali, Stefano Zanella, Giampiero Mattei e Aldo Marzari, allora consigliere provinciale.

Sull’onda lunga del ’68, il giornale diventa strumento di impegno politico e sociale. «Era un grande generoso, forse troppo», ricorda Flavio Berti, già segretario provinciale della Cgil che spesso si sentiva con Eugenio, sempre dalla parte dei lavoratori. È il periodo della maxi inchiesta del giudice Carlo Palermo sui traffici di armi e droga. «Una volta è arrivato insieme agli uomini della scorta del giudice Palermo, anche Eugenio con il giubbotto antiproiettile - ricorda Berti - E abbiamo anche scherzato». Di Pellegrini sono dunque alcuni degli articoli più agguerriti di quegli anni, inchieste che vanno a dimostrare come sotto le ali della farfalla del Trentino si nascondessero accordi e compromessi. Celebri le campagne contro le tre torri di Gardolo e le politiche immobiliari della Provincia.

Quando scoppia Tangentopoli, nella prima metà degli anni Novanta, Eugenio si è allontanato da Qt per fondare una casa editrice propria, che desse spazio ai libri di critica ai potenti e difesa degli ultimi. Tra questi anche un testo dedicato ai «Beati costruttori di pace» e a padre Alex Zanotelli e «O’ministro» che attacca l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino.

La vita di Pellegrini cambia drasticamente la notte tra il 10 e l’11 settembre 1994 quando un incendio distrugge il magazzino della casa editrice a Lavis. Le indagini lo indicano come l’autore e viene inizialmente accusato per una serie di reati: dopo otto lunghissimi anni la condanna definitiva arriva per il reato di fraudolenta distruzione di cosa propria, di fatto dimostrando che quell’incendio gli aveva solo procurato danni e nessun vantaggio. Per tutta la vita lui si è sempre proclamato innocente. Ma quella non è l’unica grana giudiziaria: il paradosso è che lui, pacifista di natura, viene anche coinvolto in un’inchiesta che prende il via nel 1999 e che riguarda un traffico d’armi internazionale, una vicenda che prende piede in relazione al fallito golpe del ‘93 a Saxa Rubra. Pellegrini raccoglie gli elementi utili per smascherare il tutto e le consegna in procura. E quando viene indagato, reagisce con ironia, presentando la sua arma segreta, uno «spara canederli».

Ma è deluso dalla giustizia, e per questo una quindicina di anni fa si trasferisce a Marco di Rovereto, per iniziare una nuova vita rilevando l’albergo ex Aragno, e si impegna a promuovere cultura e i Lavini, con le sue trincee e i dinosauri. Sempre dalla parte dei più deboli: litiga con il Comune perché vuole che i rom sostino sul suo terreno e s impegna per la verità sui soprusi alla Diaz, durante il G8 di Genova. Riprende Zacchi: «È stato un grande interprete del suo tempo».

I funerali saranno domani alle ore 10 nella chiesa di Cognola.