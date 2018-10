Torna lo «Street Food». Appena il tempo di «digerire» il «Mercato Europeo» (un altro grande successo di numeri) che il centro storico si prepara ad un altra festosa invasione di chioschi e furgoncini dotati di cucina.



Dal 4 al 7 ottobre il centro storico ospiterà l’edizione 2018 di «Rovereto Street Food», l’evento che l’anno scorso spiazzò tutti per la risposta in termini di partecipazione (oltre 40mila persone sui 4 giorni).

L’evento si porta dietro una serie di modifiche viabilistiche. Divieto di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori dell’organizzazione, in Via Tartarotti nel tratto compreso tra Via Carducci e Piazza D.Chiesa dalle 8 di giovedì alle 11 di lunedì.



Transito in entrata ed uscita ai residenti anagrafici e non che hanno disponibilità di un posto su spazio privato in Via Scuole con accesso e uscita su Via Mazzini. Nello stesso periodo durante gli orari di chiusura della manifestazione (dalle 24 alle 9) garantiti gli accessi e recessi veicolari in via Roma, Largo Foibe e Via Tartarotti per residenti e frontisti. Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, ad eccezione degli operatori del mercatino d’altri tempi, in Piazza Suffragio dalle 6.30 alle ore 19.30 di sabato.