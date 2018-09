Il nuovo consiglio direttivo del consorzio Rovereto InCentro ha eletto per acclamazione alla presidenza Massimo Moschini, dell’omonima storica azienda di via Tartarotti, da tre generazioni prima tipografia ed ora anche agenzia grafica e pubblicitaria.

Classe 1991, Moschini è stato indicato dai consiglieri, spiega il comunicato del consorzio, «per la sua piena condivisione del progetto di rilancio del consorzio, la forte propensione all’innovazione e al lavoro di squadra, un giovane imprenditore che crede nella propria città e nel ruolo trainante del terziario».

«Ringrazio tutti i consiglieri per la fiducia che hanno riposto in me e darò il massimo per ripagarli ed essere all’altezza del compito e degli obiettivi che ci siamo prefissati - il primo commento di Moschini -. Il lavoro che ci attende è sicuramente impegnativo ma l’unitarietà e la volontà di rilanciare l’attività del consorzio è una premessa importante. Per prima cosa dobbiamo lavorare per valorizzare il ruolo e la professionalità dei nostri consorziati, per i quali l’adesione a “Rovereto In Centro” deve rappresentare un valore aggiunto. In questo senso avvieremo a breve un’operazione ascolto, nelle varie zone del centro, con i consiglieri che vi operano, al fine di raccogliere suggerimenti, proposte e spunti che saranno utili per definire il programma del 2019, al quale cominceremo fin da subito a lavorare. Siamo tutti fortemente motivati ad avviare una nuova fase, riconoscendo nel consorzio quel soggetto in grado non solo di organizzare iniziative per gli operatori economici ed eventi ma anche di coordinare e relazionarsi con gli altri soggetti che promuovono attività di animazione ed intrattenimento in città».

Su proposta del presidente, sempre per acclamazione è stata eletta vicepresidenteMonica Laitempergher (i due insieme nella foto) del negozio «capsule» di via G. M. Della Croce. Il consiglio, inoltre, ha deciso di costituire un comitato esecutivo, composto da presidente e vice e dalla consigliera Roberta Baldessarelli (negozio «Rollydea» di via Mercerie).