AGGIORNAMENTO: Concorrenti alle prese con la lunga rete navale sospesa a 5 metri di altezza sopra la fontana di piazza Rosmini. I partecipanti devono arrampicare i due blocchi di container che la sostengono utilizzando le funi e poi via dall'altra parte

AGGIORNAMENTO: Partiti! Ecco il video del via:

Partenza strongmanrun 2018 Video of Partenza strongmanrun 2018

AGGIORNAMENTO: tutto sotto controllo: la gara viene seguita in diretta dalla sala operativa:

Oggi è il grande giorno della Strongmanrun, la corsa più pazza della storia. La città sarà invasa da centinaia di runner colorati e agguerriti pronti a sfidarsi sul percorso urbano di dieci chilometri (da ripetere due volte) con tredici ostacoli da superare.

L’evento è una festa popolare unica nel suo genere visto che ogni angolo di Rovereto attraversato dalla gara proporrà enogastronomia, concerti, animazione varia. Insomma, una festa di piazza diffusa che, oltre a far divertire i partecipanti alla singolare tenzone, allieterà il sabato dell’intero villaggio.





La «Fisherman’s Friends Strongmanrun» rimane tra le corse ad ostacoli più famose in Europa. Sin dal 2012 è stato individuato a Rovereto il luogo ideale per ospitare la sede italiana della corsa più pazza che ci sia. «Un evento - sottolinea Andrea Trabuio di Rcs Sport, organizzatore del particolare party - che offre un’esperienza elettrizzante e impegnativa: oltre a muscoli allenati e tanta fatica viene richiesto un sano spirito goliardico che permette di presentarsi allo start con i costumi più fantasiosi».



Nel 2017, ultima edizione, il totale dei runner ha raggiunto la stratosferica cifra di oltre 32.500 partecipanti con un 18% di donne e l’82% di uomini. Gente che ha raggiunto Rovereto da ogni angolo del Vecchio Continente con esponenti di «spicco» addirittura targati Città del Vaticano.



La gara avrà inizio alle 14 in via Tartarotti. Fra le novità di questa settima edizione ci sono il tracciato completamente cittadino, il passaggio all’interno dello stadio Quercia e l’attraversamento del Brione oltre al doppio guado del torrente Leno. Il villaggio Strong al Follone, invece, è aperto già da ieri pomeriggio e alla sera ha ospitato lo «Strong Party» con musica, divertimento e cibo per tutti. Ma il dì di festa è oggi, con un mezzogiorno da carnevale. A quell’ora, infatti, andrà in scena il «Mask Contest» con una sorta di sfilata dei costumi più originali.



Grande merito nell’organizzazione dell’evento va dato agli sponsor privati. Su tutti Dolomiti Energia che ha lanciato l’iniziativa «Dolomiti Hydrotour», un progetto che permette di scoprire come nasce l’energia 100% pulita del Trentino. In particolare, collegato alla «Obstacle race», ogni runners che presenterà il suo pettorale alle casse potrà accedere gratuitamente alle visite guidate organizzate nelle centrali idroelettriche di Riva del Garda o di Santa Massenza. Oltre a Comune di Rovereto e Dolomiti Energia, comunque, hanno reso possibile la battaglia sportiva e carnascialesca Asv-Agenzia Sport Vallagarina, Trentino Marketing, Tecnotek, Effer, Marangoni, Scaligera Service, La Sportiva, Pastificio Felicetti, Grappe Marzadro, Acqua Sangemini, Melinda, Ekis e Flixbus.



Al di là dei concorrenti, ad attirare l’attenzione degli astanti saranno gli ostacoli, mai così duri come quest’anno. Su tutti il «Dolomiti Energia Tough Geyser» in piazza Rosmini, sopra la fontana: una lunga rete navale sospesa a cinque metri d’altezza tenuta alle estremità da due blocchi di container sui quali i runner si arrampicheranno utilizzando delle funi. Sarà però peggio in corso Bettini, all’imbocco del Mart: 90 metri di tragitto tra copertoni, balle di fieno, rampe e due vasche di acqua, ghiaccio e fango. Lungo il Leno, invece, ci sarà il «Tornado Creek», una corsa sul greto frustati da getti d’acqua gelida.



Lo start, come detto, sarà dato alle 14 in via Tartarotti. I «pazzi» in costume «sfileranno» poi in via Fontana, via Paoli, Sacra Famiglia, stadio Quercia e Brione. Ci sarà pure un breve tratto collinare nel bosco per tornare poi tra le piazze e le vie del centro storico.