J-Ax, Bob Sinclar, Maneskin, The Kolors, Gianluca Vacchi, Giusy Ferreri, Skin, Sfera Ebbasta, Eiffel 65, The Cube Guys, Andrew John Fletcher dei Depeche Mode. Un elenco di artisti da fare invidia al più prestigioso dei festival musicali. Sono in realtà questi i nomi che Agostino Carollo ha inserito nel programma del suo Natale, quello con il quale ha convinto la commissione istituita dal Comune a dare l'ok al suo progetto, considerato evidentemente plausibile ed economicamente sostenibile, decretandolo di fatto vincitore della gara pubblica (era l'unico partecipante). I nomi pubblicati ieri dall'Adige (Boy George, Boosta e Cristian Marchi) erano i «big» della prima bozza di programma, che Carollo ha diffuso nel corso dell'estate. Ma il programma, quindi, è stato di molto arricchito per partecipare alla gara indetta da Palazzo Pretorio.

L'offerta tecnica presentata da Carollo continua a non essere resa pubblica, nonostante la gara per l'organizzazione del Natale si sia conclusa (sarà la Everness del producer roveretano a farsi carico di tutto, per un compenso di poco meno di 190mila euro). Ma se i documenti ufficiali non vengono diffusi, i contenuti sono stati ufficiosamente comunicati all'Adige da chi ha avuto modo di visionarli. E in diversi addetti ai lavori nel venire a conoscenza della «line-up» presentata da Carollo hanno sgranato gli occhi. «E dove pensano di farli suonare?» la prima domanda di tutti. Seguita subito dalla seconda: «Ma qual è il budget che ha presentato Carollo?».

Domanda, quest'ultima, molto pertinente, visto che il solo Bob Sinclar di soldi ne prende moltissimi per esibirsi, molti di più dei 120mila euro indicati da Carollo come costo complessivo di tutto il filotto di artisti proposti. Non solo: dato che, da capitolato, gli eventi del Natale roveretano si devono tenere in centro storico (le tre piazze Damiano Chiesa, Erbe e Malfatti), non sarebbe logisticamente pensabile fare eventi a pagamento. Quindi, il finanziamento dei concerti non potrebbe contare sull'eventuale vendita di biglietti. Quindi? Staremo a vedere. Ma il piano di Carollo prevede la possibilità di avere degli sponsor. Tre i livelli previsti: «Platinum», «Gold» e «Bronze».

