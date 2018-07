Via libera al sottopasso ciclopedonale

Parere favorevole del Consiglio delle Autonomie Locali alla proposta di delibera della giunta provinciale sul «Piano di riparto delle risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina». La delibera, illustrata dall’assessore provinciale ai Trasporti Mauro Gilmozzi, riguarda la realizzazione del sottopasso ciclopedonale nei pressi della stazione ferroviaria in Piazzale Orsi. «É una scelta strategica - ha detto l’assessore - che unirà una zona importante come quella della Meccatronica al centro della città».

L’importo complessivo dei lavori è di 4.725.418,40 milioni di euro, di cui 270mila a carico dello Stato ed il restante a carico della Provincia. «È un’opera - ha sottolineato il sindaco di Rovereto Francesco Valduga - che valorizza gli investimenti che la Provincia ha fatto in un’area molto importante». L’approvazione del progetto è prevista entro l’estate corrente, l’inizio dei lavori entro la primavera del 2019 e la fine dell’opera nella primavera del 2021.

La nuova strada sotterranea per pedoni e ciclisti ricucirà un’antica ferita del tessuto urbano roveretano risalente all’Ottocento. Perché ricalcherà la vecchia strada sterrata che collegava piazza delle Oche, pieno cuore urbano, con San Giorgio e precisamente via Prato. Questa mulattiera, che in passato era arteria principale, sparì dalle mappe di Rovereto dopo la costruzione della ferrovia, inaugurata nel 1859. Il sottopasso, dunque, partirà davanti al bar Iris raccogliendo la vecchia prosecuzione di via Vannetti, si infilerà sotto piazzale Orsi, sotto la ferrovia e addirittura sotto via Zeni, ovviamente collegando in superficie tutti questi punti.

E la passerella appena installata? Si è sempre detto che è un’opera temporanea ma potrebbe anche rimanere. La giunta, su proposta dell’assessore alla mobilità Carlo Plotegher, sta valutando la possibilità di rimuoverla dall’attuale posizione a sud e di spostarla a Nord, all’altezza dell’istituto professionale Cfp Veronesi.