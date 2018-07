Rovereto ospiterà un’inedita manifestazione dedicata ai vigili del fuoco, «King of Firemen», riservata agli oltre 200 corpi pompieri volontari del Trentino.

L’evento, assoluta novità e non solo per il Trentino - sottolineano gli organizzatori - si terrà il prossimo 23 settembre.



Quelle che sono le normali e tradizionali manovre sostenute in caso di intervento diventeranno una competizione, in base a quanto stabilito dal comitato organizzatore, guidato dall’associazione ASD Why Not. L’evento di Rovereto sarà il primo di un tour che sarà poi portato in altre città italiane ed europee.