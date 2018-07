L’incidente tra un camion e un’auto ha mandato in tilt il traffico sulla Ss 12 nei pressi di Rovereto. In particolare, l’accesso alla città da Nord è risultato completamente bloccato, tanto che si è formata una coda lunghissima, con automobilisti in coda per un’ora e molte auto che hanno infine fatto dietro front cercando strade alternative.



Lo scontro (foto Gianni Cavagna) ha coinvolto, come detto, un mezzo pesante e un’auto e si è verificato in zona S. Ilario, nei pressi dell'Istituto Marconi. Per fortuna le conseguenze sulle persone non sembrano essere gravi.



I due feriti sono stati comunque trasportati al pronto soccorso. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16 di oggi.