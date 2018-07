Abbraccio festoso tra Rovereto e Kufstein

Una delegazione dell’amministrazione comunale di Rovereto composta dagli assessori Mario Bortot e Ivo Chiesa, dai consiglieri Andrea Luscia, Paolo Comper e dalla incaricata ai gemellaggi del Comune Cristina Bisoffi, si è recata a Kufstein nelle giornate del 29 e 30 giugno e primo luglio scorsi per le celebrazioni del trentesimo anniversario del gemellaggio della città austriaca con Rovereto. Nato con lo scopo di approfondire interessi e aspetti comuni delle due città in cultura, economia e turismo, sport e promozione della pace, il gemellaggio è diventato nel tempo occasione per scambio di buone prassi.

Kufstei conta poco meno di 19mila abitanti nel distretto di Kufstein, in Tirolo, del quale è capoluogo. Kufstein è conosciuta anche con il nome «la perla del Tirolo», grazie ad una canzone tedesca composta nel 1947 e dedicata alla città. Il ritornello della canzone dice: «Conosci la perla, la perla del Tirolo? La città Kufstein, la conosci sicuramente! Abbracciata da montagne, situata idilliaca ed armoniosa. Sì, questa è la citta Kufstein, nei pressi del fiume Inn…». Ed ancora oggi, Kufstein è un centro turistico primario. La comunità celebrava anche i 40 anni della «Kaiserfest» e il trentennale di amicizia con altre città gemellate (la svizzera Fraun Feld e l’austriaca Langen Lois).

Il sindaco di Kufstein Martin Krumschnabel, nel corso di uno dei due momenti ufficiali organizzati per Rovereto, ha annunciato il dono di un presepe (ora in fase di costruzione) a grandezza naturale e in legno, che sarà consegnato nel dicembre 2019. Infine una delegazione di Kufstein ricambierà la visita a Rovereto in occasione della prossima Festa di Maria Ausiliatrice (5 agosto).