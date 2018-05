Gli studenti addobbano la città

Si vestono a festa le vetrine della città per i due eventi che scandiranno il mese di maggio in Trentino Alto Adige: l’adunata nazionale degli alpini e la tappa del Giro d’Italia. Ma dietro al kit che l’Unione commercio e turismo fornirà ai negozianti di Rovereto c’è anche il lavoro degli studenti delle classi prime e seconde dell’Università popolare trentina di Rovereto. Anche loro si sono impegnati in prima persona per rendere più bella la città sulla quale si accenderanno i riflettori in occasione di questi due attesi e partecipati appuntamenti. I ragazzi della scuola, che da quest’anno occupa gli spazi del grande complesso a vetri di via Pasqui, hanno lavorato intensamente nelle ultime due settimane: lo hanno fatto nel laboratorio di visual merchandising, una delle materie scolastiche che li prepara a diventare negozianti. Hanno preparato quasi cinquecento coccarde tricolori che verranno esposte in vetrina assieme alle bandiere tricolori, a quelle caratteristiche della nostra provincia, e ad altri addobbi pensati per l’occasione. Il progetto si inserisce nella sempre più stretta collaborazione che già esiste fra la scuola e Confcommercio Rovereto e Vallagarina, che permette agli studenti di confrontarsi costantemente con il mondo dell’impresa e, viceversa, ai negozianti della città di avere nuovi stimoli da parte della scuola e dei suoi ragazzi. Lo hanno fatto anche in quest’occasione com’è già accaduto per esempio negli ultimi due anni durante i mercatini di Natale con le decorazioni a tema. In questo modo gli studenti imparano a progettare ed assemblare gli addobbi. Con la soddisfazione di vedere il loro lavoro esposto in vetrina, magari in uno dei quei negozi che li accoglierà per il tirocinio sul campo o, in un domani, per quello che diventerà il loro lavoro.