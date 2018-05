Domenica prossima nel centro di formazione professionale gestito dall’Opera Armida Barelli si svolgerà il Memorial Maria Rosa Casari.

«Maria Rosa Casari, venuta a mancare prematuramente nell’autunno scorso dopo una lunga malattia, è stata per più di 30 anni docente di pratica acconciatura presso il Cfp. - ricorda il direttore delle Barelli Bernardo Zanoner - Già durante le esequie, all’interno del saluto che la scuola le ha voluto fare, è stata ricordata la passione e la dedizione che Maria Rosa ha sempre messo nel suo lavoro. Lei non lasciava mai nulla al caso, tutto doveva sempre essere preparato e pensato nei minimi particolari: ne andava del buon nome della scuola ma soprattutto da ciò dipendeva la preparazione e quindi il futuro professionale, e non solo, di tutti gli allievi del corso “hair operator” che per anni lei ha coordinato. Al termine delle esequie è emerso però un altro aspetto della sua vita, ovvero il suo impegno a favore dei più deboli: nello specifico la sua partecipazione a progetti di sviluppo in Brasile e in particolare il suo contributo alla nascita di una scuola per parrucchiere a Careiro/Castanho in Amazzonia, scuola che ancora oggi è attiva e operante anche grazie al lavoro fatto da lei nel passato. Il bene che Maria Rosa è stata per la scuola, e la sua testimonianza, ha fatto nascere nei responsabili dell’Opera Armida Barelli il desiderio di organizzare un Memorial in suo ricordo. Sono stati quindi invitati tutti gli ex allievi delle varie edizioni del corso “hair operator” a tornare per un giorno nei saloni di acconciatura del Cfp per offrire a chiunque lo desidera i loro servizi professionali e devolvere successivamente le offerte raccolte alla scuola di Careiro/Castanho in Amazzonia. Tutta la cittadinanza è invitata: i saloni di acconciatura saranno aperti dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17».