Lipu contro Comune: "Fermate le motoseghe

Se l’Enpa ha depositato un esposto in procura, rispetto al taglio degli alberi di viale Trento, la Lipu ha scelto un’altra strada. Presa carta e penna, ha scritto al sindaco Francesco Valduga e alla sua giunta. Per dire, in sintesi estrema, che maggio è un pessimo mese per il taglio delle piante, posto che è a maggio che gli uccelli nidificano, e da che mondo è mondo tendono a farlo anche sui rami degli alberi.



Nella sua lettera Sergio Merz, delegato Lipu per la Provincia di Trento, ricorda come non è volontà dell’associazione intervenire sulla pianificazione urbanistica legata al verde.

Ma sia a livello nazionale che europeo il periodo di nidificazione è tutelato: «In breve, al lume della disciplina unionale, internazionale, nazionale e locale, si ritiene e si evidenza l’assoluta inattualità e comunque la odierna giuridica impossibilità di effettuare interventi ablativi del sostrato arboreo eletto (o anche solo potenzialmente eleggibile) dagli uccelli nidificanti nel territorio comunale» scrive Merz, che conclude quindi invitando a rinviare l’uso delle motoseghe: «Si esprime il più elevato grado di preoccupazione in ordine ai tempi ed alle modalità degli interventi e, riservata comunque ogni azione a tutela degli scopi statutari associativi, si invita codesta amministrazione a volersi strettamente conformare al quadro normativo vigente, posticipando eventualmente la prosecuzione dell’opera di abbattimento al prossimo autunno».