Momenti di paura questa mattina a Rovereto. Sulla vetrina dell'agenzia interinale Adecco di via Negrelli sono stati trovati due petardi collegati a un oggetto in metallo. Sul posto sono arrivati gli artificieri di Bolzano. Il gesto sarebbe stato compiuto per protestare contro la realizzazione del Gasdotto Trans-Adriatico (conosciuto con l'acronimo inglese di TAP, Trans-Adriatic Pipeline).

Un gasdotto che dalla frontiera greco-turca attraverserà Grecia e Albania per approdare in Italia, nella provincia di Lecce, permettendo l'afflusso di gas naturale proveniente dall'area del Mar Caspio.

Indagini dei carabinieri in corso.