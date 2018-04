Le panchine della nuova via Dante si sono già «rotte?». A domandarlo il consigliere comunale d’opposizione Marco Zenatti. «Per i lavori di arredo inerenti la riqualificazione di Via Dante - scrive in un’interrogazione appena depositata - l’amministrazione comunale ha corrisposto la cifra totale di 84.614,92 euro (comprensiva dei lavori di progettazione per 6.931,18 euro, dei lavori in acciaio e legno per 39.937,29 euro e dei lavori in massello di pietra d’Istria per 37.746,45 euro). La lunghezza delle panche è di 48,8 metri (19,2 metri per le panche in pietra d’Istria e 29,6 metri per le panche in legno acciaio). Il costo medio per metro lineare risulta quindi di 1.733,91 euro».

Al di là del prezzo, comunque alto, Zenatti punta il dito sul fatto che «da circa poco più di un mese dalla posa delle panche si constata che numerose liste di legno che le ricoprono si stanno “scollando” dal sottofondo metallico, risultando così causa di pericolo per chi volesse fruirne, ma soprattutto un precoce inammissibile deterioramento e alterazione della propria funzionalità. Si chiede pertanto di sapere - conclude Zenatti - la motivazione di tale deterioramento, e se questo dipende da un’errata progettazione, da un’impropria realizzazione, o da entrambe». Non solo: Zenatti chiede anche di essere informato sulle «tempistiche e le modalità con cui si intende procedere per il loro puntuale ripristino e verso chi il Comune intende rivalersi economicamente per i lavori necessari al loro ripristino».