Oggi il via ufficiale ad Armonicamente Bambino 2018, manifestazione organizzata dal Minicoro con la collaborazione di Alpe Cimbra che vede protagonisti oltre 300 piccoli coristi provenienti da 8 regioni e 15 cori nazionali, iscritti o simpatizzanti dell’associazione Galassia dell’Antoniano di Bologna e che condividono gli insegnamenti di Mariele Ventre e dell’Antoniano. Una manifestazione ricca di occasioni di gioco, di allegra compagnia ma anche momenti di lavoro e di crescita, che si concluderanno con un grande concerto finale al Palaghiaccio di Folgaria martedì 1 maggio. Si parte quindi con Riempiamo Rovereto di musica e colori, un concerto itinerante nelle piazze del centro cittadino dove i cori si alterneranno sul palco proponendo in parte le proprie tradizioni ma anche condividendo lo stesso repertorio. L’appuntamento è alle 15.30 in piazzale De Francesco per proseguire in piazza Urban City, nel cortile urbano di via Roma e concludersi alle 17.30 in piazza San Marco.