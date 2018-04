In palio ci sono un posto di funzionario e tre di agente di polizia municipale, ma al Comune di Rovereto sono arrivate soltanto due candidature per le rispettive procedure di mobilità. Il che significa che, anche se il colloquio fissato nei prossimi giorni dovesse promuovere entrambi i candidati, servirà almeno un concorso per coprire gli altri posti. Più un altro bando per cercare il comandante del corpo, visto che l’ex Marco D’Arcangelo è diventato dipendente del municipio di Riva del Garda.

Il Comune si era affidato alla procedura di mobilità per cercare di risolvere, almeno in parte, la questione. È un modo decisamente più veloce per assumere personale, tra l’altro già formato visto che è di fatto un trasferimento da altri corpi. La scarsa adesione si spiega col fatto che la mobilità é uno strumento che le amministrazioni di recente hanno usato più volte per far fronte alla spending review, dunque molti hanno già soddisfatto i propri interessi. Inoltre le amministrazioni di «partenza» devono dare il via libera. Nel frattempo il posto di comandante del corpo di polizia locale di Rovereto e delle Valli del Leno dal primo maggio sarà ufficialmente vacante: a decorrere da quel giorno, infatti, l’ex comandante Marco D’Arcangelo sarà assunto a tempo indeterminato dal Comune di Riva del Garda per continuare il suo incarico a capo degli agenti del corpo intercomunale Alto Garda e Ledro. Col risultato che ora i vigili del Garda hanno il loro comandante mentre a Rovereto l’assetto del comando è più che mai provvisorio.