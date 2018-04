Dopo il tutto esaurito ottenuto alla Filarmonica qualche settimana fa, il documentario di Maurizio Panizza e Federico Maraner «Come uccelli d’argento» torna in replica venerdì 27 aprile presso il Centro Civico Brione, a Rovereto. Come è noto, il cortometraggio ricostruisce le varie fasi del primo bombardamento americano su Rovereto (avvenuto il 13 settembre del 1944 in aperta campagna) che causò la morte di 18 persone fra cui alcuni bambini. Grazie al contributo di quattro testimoni ancora viventi, nonché alle ricerche del giornalista Panizza, sarà possibile ascoltare come avvenne il bombardamento e conoscere per la prima volta chi ne fu il responsabile. Inizio alle ore 20.30. Entrata libera.