I Lions di Rovereto indossano con disponibilità ed entusiasmo le vesti di «nuovi mecenati del mecenatismo», di cui la città della Quercia ha beneficiato concretamente nei secoli trascorsi e di cui ha particolarmente bisogno anche nei nostri giorni. Animati da questo spirito di servizio i Lions si pongono al fianco del Mart in presenza di un’iniziativa di grande spessore culturale e sociale. Il museo di corso Bettini, infatti, è prossimo a lanciare una significativa campagna dal titolo «Vedere con le mani». È facile intuire che si rivolge a persone ipovedenti o totalmente cieche, alle quali è preclusa sfortunatamente la visione di opere e di quadri posti in mostra dal nostro Museo. Ma l’ingegno dell’uomo e la tecnologia hanno saputo sopperire a questa spiacevole privazione.

«Noi Lions, da sempre “angeli della vista“, - spiega <+nero>Paolo Farinati <+testo>- saremo al fianco del Mart per sostenere e diffondere questa straordinaria generosa opportunità».