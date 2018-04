Si apre ufficialmente la stagione del concorso Miss Italia in Trentino Alto Adige per il 2018. Ci siamo lasciati a settembre con la vittoria del titolo della nostra bellissima Alice Rachele Arlanch e ci ritroviamo ad aprile per iniziare una stagione che promette davvero molto bene. Negli ultimi anni il rinnovamento del concorso è stato totale. Patrizia Mirigliani l’ha aperto alle ragazze fino a 30 anni di età, alle «nuove italiane», ragazze cioè nate nel nostro Paese da genitori stranieri e non ancora in possesso della cittadinanza, ma anche, sempre più, alle «curvy».

Il primo appuntamento per il 2018, per la ricerca della ragazza più bella d’Italia, sarà al Millennium sabato a partire dalle ore 16 per l’elezione della prima finalista regionale che proseguirà il suo percorso con il titolo di Miss Millennium. Le iscrizioni per tutte le ragazze che vogliono avvicinarsi alle sfilate sono aperte e gratuite: soleo@soleoshow.com o 0461239111.