Compie 50 anni lo stabilimento della Marangoni a Rovereto, in Trentino, che oggi ospita attività produttiva e sede dell’intero gruppo. Un gruppo internazionale, che conta dieci impianti produttivi dislocati in cinque continenti e 1.300 dipendenti.

Grazie al talento del personale impiegato nel centro di R&D di Rovereto, la Marangoni spiega che «sviluppa battistrada prestampati che - come nel recente caso dell’anello Ringtread Rtl sa, ideato per il mercato americano e vincitore del premio Heavy Duty Trucking Top 20 Products - ricevono prestigiosi riconoscimenti che, prima d’ora, non erano mai stati assegnati a un prodotto nell’ambito della ricostruzione dei pneumatici».

Ma l’evoluzione della domanda del mercato non si ferma mai: «per questo Marangoni è oggi impegnata - aggiunge ancora il gruppo - nella ricerca di soluzioni per creare le mescole del futuro, utilizzando materiali e processi di ultima generazione, alcuni dei quali sconosciuti fino a pochi anni fa».