Con la macchina organizzativa degli eventi tradizionali congelata dall'attenzione dell'authority della concorrenza che, richiamata dai ricorsi di Agostino Carollo, ormai ha messo stabilmente nel mirino la città della Quercia, dove pretende che il Comune indica una gara pubblica per l'affido di qualsiasi evento maggiore di un chiosco delle patatine a bordo strada (per esempio, al consorzio Rovereto InCentro non sanno ancora se saranno loro ad organizzare la cena biancoverde ed il Natale 2018), una «nuova generazione» di eventi sta prendendo piede in città. Eventi che hanno al centro la cultura gastronomica e che nelle «edizioni zero» del 2017 hanno visto, in buona parte inaspettatamente, una partecipazione massiccia. Il «Rovereto Street Food Festival» (tra due settimana al via) ed il «Mercato Europeo» (che tornerà nella tre giorni dal 28 al 30 settembre prossimi).

È bastata una prima edizione «col botto», quella dello scorso ottobre, per posizionare subito il «Rovereto Street Food Festival» tra i maggiori eventi pubblici turistico-ricreativi. Un successo tanto più notevole perché ottenuto partendo dal basso, con un contributo pubblico tangente lo zero. Ha vinto l'idea, semplice ma vincente: portare tra le strade del centro storico della città della Quercia i sapori della tipica gastronomia da asporto nazionale. Un carosello che in quattro giorni ha portato 40mila visitatori tra roveretani e non. Un successo che permetterà ai chioschi motorizzati ed i furgoncini dotati di cucine tra poco più di due settimane, quando da giovedì 3 maggio a domenica 6 si terrà la seconda edizione (ribattezzata «Rovereto Spring Food Festival»), di «invadere» non solo tutta via Roma, da piazza del Nettuno a largo Foibe, ma anche il tratto di via Tartarotti dall'incrocio con via Carducci fino a piazza Damiano Chiesa. Un carosello più ampio dello stesso mercatino di Natale.

Come l'anno scorso, il festival si svilupperà attorno al cortile urbano di via Roma, dove saranno disposte le panche ed i tavoli, l'area bimbi ed il palco per gli spettacoli musicali. Su questo fronte bocche cucite tra gli organizzatori, ma sembra che la componente musicale sarà parecchio più grande dell'anno scorso, con diversi eventi live.

Andando a curiosare tra l'elenco degli ambulanti prossimi a raggiungere Rovereto, diverse conferme - «Toscanacci on the Road», «Mo che Tigelle», «Fish and Chic», «Caballo's» - e molte new entry, inclusi dei truck totalmente vegani o per celiaci. L'elenco completo include: Gricia Bar, Street Bacco, Apulia Street Food, Umami, Domus Carciò, Cloe's Crepes, Pizza Country, Happy Train, Basulon, Mo che Tigelli, Gnoc e Lambrosc, Mais Cream, Luigi's Birger, Taberna Itaca, Streatruck, Lo Scarrozzino, Rock Burger, Ape Tito, i Baccalà, Le Zero Grano per tutti, Revuelto, Marzadro, Agricola 80 Beer, Balladin Beer, Birra Camper.

Entrambi gli eventi, di maggio e settembre, sono stati fortemente voluti dall'assessore comunale al Commercio Ivo Chiesa.