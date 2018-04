I misteri di Palazzo Noriller

«Palazzo Noriller a Rovereto tra nord e sud. Nuovi studi disciplinari». È questo il tema della tavola rotonda proposta da Accademia roveretana degli Agiati con il patrocinio di Fondazione Caritro e Comune alla Fondazione in piazza Rosmini. L’appuntamento è incentrato sull’interpretazione del programma decorativo che caratterizza un antico edificio del centro storico di Rovereto conosciuto come palazzo Noriller, del quale sono attualmente ignoti storia, proprietà e funzioni. L’edificio, fortemente rimaneggiato in epoca barocca, ha restituito in seguito ai restauri di cui è stato fatto oggetto nel 1994 ampi brani affrescati di epoca tardomedievale, sia sulla facciata esterna che in particolare in una saletta interna. In quest’ultima sono emerse scene frammentarie, ma consistenti, di un ciclo narrativo di incerto riconoscimento; secondo l’ipotesi più recente si tratterebbe di una rappresentazione sintetica dell’Eneasroman di Heinrich von Veldeke, databile al 1380-1410; non mancano tuttavia interpretazioni e datazioni diverse, sicché la questione appare tuttora problematica. Gli interrogativi circa non solo il soggetto ma anche la committenza e il significato di questi dipinti, e in generale la decorazione del palazzo (un unicum a Rovereto e una rarità in Trentino), si intrecciano a quelli inerenti la storia architettonica e funzionale dell’edificio, attualmente ignota, nel quadro peraltro di un panorama di studi relativi alla storia urbana di Rovereto alquanto frammentario e lacunoso.

La tavola rotonda ha lo scopo di fare luce su tali aspetti, in particolare cercando di iscrivere questo episodio artistico innanzitutto nel contesto storico, culturale e urbanistico della città alla fine del Medioevo, ma necessariamente anche nel panorama più ampio dell’area veneto-tirolese a cavallo della quale Rovereto si collocava, politicamente e culturalmente, fra XIV e XV secolo.

Il programma prevede un incontro oggi (ore 9-12) con Gian Maria Varanini, Claudio Bismara, Carlo Andrea Postinger. Nel pomeriggio (ore 14.30-17.30) visita al palazzo. Domani, sempre ore 9-12, parleranno Giulia Gambarotto, Giovanni Dellantonio, Dario De Cristofaro.