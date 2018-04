Il gruppo consiliare del Pd chiede al sindaco Francesco Valduga di patrocinare il «Dolomiti Pride» in programma a Trento il 9 giugno. «Le associazioni promotrici hanno inoltrato anche al Comune di Rovereto la richiesta di patrocinio per l’evento. Il Dolomiti Pride rappresenta una festosa occasione in cui l’incontro e la conoscenza delle diversità diventano un valore e un modo per ricordarci che il traguardo non è ancora raggiunto. Lo raggiungeremo quando nessuno sentirà addosso il peso di doverlo dire ai propri genitori o amici, quando nessuno si nasconderà o sarà discriminato e quando tutti potranno sentirsi liberi di presentarsi nel proprio essere. Non ci possono spaventare momenti di giocosa espressione della ricchezza umana e dei sentimenti.

Da questo punto di vista, le istituzioni siano il luogo in cui questi diritti fondamentali, di tutte e di tutti, vengono riconosciuti e tutelati, in cui il supporto alla pienezza della vita, all’espressione e realizzazione del singolo viene sostenuto. Come gruppo consiliare del Partito democratico auspichiamo che la risposta del sindaco sia positiva, così come accaduto per Trento, Bolzano e Merano, dando forma a quella rete di amministrazioni che riconoscono in questo evento un momento importante e condiviso per la costruzione della nostra Comunità».