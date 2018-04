«Che senso ha tenersi allenati correndo in salita per chilometri e poi usare l’auto per raggiungere il Bosco della Città oppure il Moietto?» Michele Adami, presidente dell’Associazione Gente Fuori Strada, ci tiene alla coerenza e per promuovere un sano approccio all’ambiente, l’associazione da lui presieduta ha organizzato l’evento «Muro e stelle» che si terrà venerdì 13 aprile con partenza dal Bar Gambrinus di Corso Rosmini con deposito borse e cambio alle 18.30 e partenza alle 19, per poi inerpicarsi sul Finonchio per arrivare al Moietto.

«L’idea - precisa Adami - è di riscoprire percorsi ad un passo dalla città ma immersi nell’ambiente naturale, ed usufruire dei mezzi pubblici per poter compiere l’allenamento in maniera rispettosa dell’ambiente. Per esempio, proprio il percorso al Moietto viene affrontato da alcuni soci alla mattina presto: partono alle sei da Rovereto e riescono a prendere il Pollicino delle 6.53 per rientrare in città, cambiarsi e poi andare al lavoro. Certo, si tratta di persone allenate, ma è proprio dalla sinergia con i mezzi pubblici che nascono nuovi modi di fare sport all’aria aperta».

festa finale dalle 21.30 fino a mezzanotte, con pasta party. È gradita la prenotazione sia via mail a Per l’evento di venerdì è stata chiesta la collaborazione del Comune di Rovereto tramite l’assessore Carlo Plotegher e di Trentino Trasporti, che metteranno a disposizione un mezzo per il rientro in centro a Rovereto dove, al Caffè Gambrinus si terrà la. È gradita la prenotazione sia via mail a gentefuoristrada@gmail.com che utilizzando il link collegato alla pagina Facebook dell’Associazione Fuori Strada ed è obbligatorio essere muniti di frontalino. Si tratta di una salita piuttosto ripida che i più allenati completano in meno di 40 minuti, e le persone più tranquille in un’ora e mezza, con un dislivello di 750 metri e uno sviluppo di 4 chilometri.

«Non è una gara - sottolinea Adami - ma un trail autogestito, quello che noi chiamiamo allenamento condiviso, per scoprire zone dietro casa in mezzo alla natura. Un altro posto che ha queste caratteristiche è Albaredo di Vallarsa, che si raggiunge da Piazza San Marco: anche qui il rientro a Rovereto è garantito da mezzi pubblici e privati». Gente Fuori Strada conta più di 80 soci che per la maggior parte si dedicano al Trail Running, e che promuove allenamenti ed uscite di gruppo alla scoperta della «wilderness» che si trova proprio appena dietro casa.