Dare la possibilità ai genitori di visitare i nidi d’infanzia della città in mattinate di normale apertura della struttura. È l’iniziativa in corso dall’autunno 2017. Le visite sono riprese giovedì scorso. È toccato agli asili nido Rosmini, il Grillo, Aquilone che già avevano aperto in autunno e a febbraio ed hanno nuovamente spalancato le loro porte per l’iniziativa messa in campo dall’assessorato istruzione in collaborazione con la cooperativa sociale Bellesini.

Le prossime aperture sono giovedì 12 aprile nei nidi Primi Passi, la Coccinella e Noriglio; giovedì 19 aprile Cicogna e Micronido Girasole. Le giornate previste per le visite in piccoli gruppi di genitori e bambini dalle 9.30 alle 11. Per prenotare la visita si dovrà telefonare al nido.

colonia diurna per i bambini della scuola dell'infanzia dal 3 luglio al 17 agosto con orario giornaliero dalle 7.30 alle 17.00, dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni si raccoglieranno in sala della Roggia (piazza Podestà 11) venerdì dalle 13 alle 20 e sabato dalle 8.30 alle 13.30. L'iscrizione può essere effettuata anche online sul sito della cooperativa www.amicacoop.net o con email, scaricando i moduli di iscrizione dal sito della cooperativa e inviandoli a estate@amicacoop.net , solo a partire dalle ore 13 di venerdì.

Il centro estivo sarà gestito quest’anno dalla cooperativa Amica presso la scuola dell’infanzia Battisti in via Udine, 21. All’interno del polo scolastico sarà attivo ad agosto anche il servizio di nido estivo che faciliterà le famiglie con più figli.