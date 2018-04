Visite specialistiche cardiologiche ed informazioni sulle malattie cardiovascolari: dal 16 al 20 aprile prossimo l’ospedale di Rovereto proporrà questo tipo di approfondimenti medici gratuitamente alle donne di tutta la provincia. E lo farà attraverso le donne medico del reparto di cardiologia del Santa Maria del Carmine: Annalisa Vinci, Anna Manica, Danila Giardini (responsabile), Dafne Viliani e Cristiana Giovanelli .

L’iniziativa si chiama (H)-open week ed aderisce al programma proposto dall’associazione Onda in collaborazione con gli ospedali del Network Bollini rosa. L’occasione è quella della giornata nazionale della salute della donna, mirata alla prevenzione ed alla sensibilizzazione per la cura delle principali patologie femminili. L’ospedale di Rovereto, al quale è stato assegnato lo scorso dicembre un Bollino Rosa e la menzione speciale per la presenza al proprio interno di un percorso diagnostico-terapeutico dedicato alle donne nell’ambito della cardiologia, ha deciso di aderire all’iniziativa proponendo alle donne visite specialistiche cardiologiche di prevenzione, gratuite e prenotabili tramite Cup.

Le modalità per poter fissare la visita sono molteplici. È possibile infatti collegarsi al Cup-online all’indirizzo www.apss.tn.it oppure telefonare ai numeri 0461-379400 da telefono cellulare e 848 816 816 da telefono fisso, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13. All’operatrice si dovrà chiedere di prenotare una «visita cardiologica - bollini rosa». L’appuntamento prevede una visita, l’elettrocardiogramma, la misurazione della pressione arteriosa e infine la somministrazione di questionario per l’identificazione fattori di rischio e la sintomatologia di possibili malattie cardiache.

L’iniziativa si focalizza sull’importanza per le donne di dare una maggior attenzione alle patologie cardiovascolari. I dati scientifici dimostrano infatti che le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte nelle donne italiane: 43,8% dei decessi, ma non solo, la cardiopatia ischemica è la principale causa di morte cardiovascolare nelle donne con meno di 75 anni.