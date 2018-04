È grave un bambino investito da un’auto oggi pomeriggio in via Benacense, a Rovereto.



Il piccolo era da poco uscito da scuola ed è stato centrato da una macchina mentre attraversava la strada.



Immediati i soccorsi, anche perché il luogo dell’incidente dista circa 200 metri dall’ospedale (foto Gianni Cavagna).



Sul posto, in ogni caso, è atterrato anche l’elicottero.



Il bambino sarebbe stato portato d’urgenza al Santa Chiara di Trento.



Notizia in aggiornamento.